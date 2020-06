Genova – Dopo la giornata di caos, ieri, sulle autostrade e le “scuse” dell’azienda del gruppo Benetton che sta effettuando controlli e lavori per la messa in sicurezza della rete, tornano i disagi per gli automobilisti e sempre a causa dei cantieri e delle modifiche alla normale circolazione autostradale.

Coda viene segnalata sulla A12 Genova-Livorno (Km 11.5 – direzione: Genova) tra Genova Nervi e Genova Est

Coda anche all’allacciamento tra la A12 e la A7 Genova Milano, sempre a causa di lavori in atto.

Disagi anche sulla Genova Milano in direzione del capoluogo ligure e sulla A26 Voltri Gravellona Toce dove si viaggia su un’unica corsia per senso di marcia in diversi punti e sempre per lavori.