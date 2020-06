Corniglia – Stavano percorrendo uno dei sentieri delle Cinque Terre quando si sono accorti del calar del sole e non riuscendo a trovare la strada di casa hanno chiamato il Soccorso Alpino.

Brutta avventura a lieto fine per due dagazzi di Bergamo con casa a Casella che stavano percorrendo il sentiero 507 (Parco delle 5Terre)che conduce a Corniglia.

Durante il tragitto hanno perso il sentiero principale e si sono addentrati nel bosco, fino a trovarsi in una zona troppo fitta, visto che stava per sopraggiungere il buio ,hanno chiamato i soccorsi non appena hanno trovato un punto dove prendeva il cellulare.

I tecnici del Soccorso Alpino mediante le coordinate GPS ottenute dai ragazzi sono riusciti a raggiungerli ed ad aprire un varco per portarli ai mezzi .

Sul posto per valutare le condizioni di salute dei due un infermiere del soccorso alpino che ha constatato che stavano bene.Ad aspettarli ai mezzi una squadra dei VVF in supporto.