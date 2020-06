Vado Ligure – Il gatto lo ha graffiato e lui lo ha ucciso, stritolandolo con le ante del portone di casa. Una scena raccapricciante cui hanno assistito il figlio adolescente e alcuni passanti che hanno subito chiamato le forze dell’ordine.

E’ stato denunciato e rischia una condanna per maltrattamento di animali l’uomo che questa mattina ha barbaramente ucciso il suo gatto dopo averlo inseguito e stritolato con la porta di casa. L’uomo, fermato dalla polizia locale, avrebbe raccontato che l’animale lo ha più volte graffiato facendolo andare su tutte le furie.

L’uomo avrebbe perso il controllo sino a decidere di massacrare l’animale nonostante le urla del figlioletto e dei passanti che lo imploravano di non fare del male al felino.

Sul posto è intervenuta anche una ambulanza perché l’uomo, ancora in stato di forte agitazione, è stato condotto in ospedale per una visita medica.

Inutili invece i tentativi di salvare il gatto. L’animale è deceduto nonostante le cure del veterinario.