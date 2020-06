Genova – L’emergenza coronavirus sta rientrando e se anche dovesse esserci una nuova ondata di infezioni in autunno non sarà forte come quella di marzo. La previsione è del virologo Matteo Bassetti, responsabile della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino e in prima linea contro il coronavirus sino dall sua comparsa in Liguria.

Il medico è tornato a parlare dell’emergenza coronavirus durante il consueto punto della situazione della Regione Liguria ed ha precisato che la situazione si sta normalizzando sempre di più e che è ormai chiaro che il picco dei casi di contagio temuto non si è verificato e, a suo giudizio, non si presenterà prima del prossimo autunno quando, comunque, i casi non raggiungeranno più l’emergenza dello scorso mese di marzo.

Secondo Bassetti, infatti, dobbiamo imparare a convivere con ondate di infezione cicliche che non dovrebbero più rappresentare una minaccia forte come quella vista durante la pandemia.