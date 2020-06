Camogli – Spiaggia a numero chiuso per San Fruttuoso di Camogli dopo l’assalto del 2 giugno. Lo ha deciso il Comune dopo le polemiche divampate per gli assembramenti registrati nel borgo marinaro.

Il Comune ha autorizzato la presenza in spiaggia di sole 146 persone, distribuite sulla spiaggia libera (104 persone) e spiaggia attrezzata (42).

A suscitare le perplessità maggiori, però, è la decisione di distribuire i biglietti solo di persona e solo alla Pro Loco di Camogli.

Chi desidera andare nel borgo marinaro dovrà recarsi il giorno stesso alla Pro Loco, registrarsi con i dati personali (carta di identità alla mano) e poi andare a San Fruttuoso.

Una procedura che agevola certamente quanti prendono i battelli per recarsi nel borgo mentre sembra scoraggiare chi a San Fruttuoso ci arrivano camminando lungo i sentieri del Monte di Portofino, una scelta certamente più ecologica e meno impattante sul territorio.

Sui social divampa la polemica e si chiede al Comune di Camogli, che ha competenza sul borgo, di prevedere una registrazione on line, su un sito Internet, con possibilità per tutti di non doversi recare sul posto per poi proseguire il viaggio.

In questo modo le chance di poter accedere alla spiaggia verrebbero distribuite in modo più “equo” tra tutti i pretendenti.