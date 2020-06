Genova – Il capolinea della linea 1 che arriva a Voltri, nel ponente genovese, resterà in via Camozzini e le variazioni di questi giorni nei servizi delle linee del ponente sono solo “temporanei” e dovuti ai problemi del traffico.

A precisarlo, con una nota, AMT che scrive:

“Negli ultimi giorni si sono registrati pesanti disagi alle linee bus che servono il ponente cittadino, a seguito delle ricadute sulla viabilità ordinaria del traffico autostradale. In diverse occasioni è stato necessario intervenire per la riprogrammazione del servizio con temporanei provvedimenti di limitazione e variazione di alcuni percorsi bus.

A seguito di questi interventi, operati anche nell’estremo ponente, si sono generate preoccupazioni tra gli abitanti di Voltri in merito a presunti cambiamenti di capolinea della linea 1. Si precisa che non è stato modificato il capolinea di ponente della linea 1 che rimane a Voltri in via Camozzini. Anche oggi alcune corse hanno subito delle limitazioni eccezionali a Prà per il riordino della linea 1, reso necessario dalle pesanti ripercussioni generate sulla viabilità locale dal blocco della circolazione autostradale.