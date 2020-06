Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’uomo di 66 anni investito ieri da un autobus che percorreva via di Francia in direzione ponente.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente per stabilire le eventuali responsabilità.

L’uomo probabilmente non ha attraversato sulle strisce ma l’autobus che lo ha travolto avrebbe dovuto viaggiare ad una velocità tale da consentire una eventuale frenata improvvisa, come prescritto dal codice della strada.

L’uomo è stato travolto poco oltre la rampa sottopassaggio che porta a via di Francia e non è ancora chiaro se l’uomo abbia attraversato improvvisamente.