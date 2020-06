La Polizia di Stato di Genova ha allontanato dalla casa familiare un rumeno di 42 anni denunciandolo altresì per lesioni aggravate.

Ieri sera l’uomo, dopo aver fatto il pieno di alcool come fa spesso, è rincasato pretendendo dalla moglie del pesce per cena. Alle contestazioni della moglie che aveva preparato un’altra pietanza, è andato su tutte le furie; ha cominciato ad insultarla per poi picchiarla con pugni e schiaffi, tutto sotto gli occhi del loro bambino.

La madre, per proteggere sé stessa ed anche il piccolo, si è chiusa nella stanza accanto dove il marito è entrato mandando in frantumi il vetro della porta finestra e ferendo la donna con le schegge.

A quel punto è scappata di casa con il figlio trovando rifugio da un vicino che ha richiesto l’intervento della polizia.

Agli agenti intervenuti ha raccontato che le violenze vanno avanti da molti anni e che la convivenza con l’uomo è diventata ormai impossibile. Anche i vicini hanno confermato i litigi animati ormai quotidiani.

Accertata la situazione d’urgenza, i poliziotti hanno eseguito l’allontanamento dalla casa familiare così come previsto dal recente “Codice Rosso”. La donna, accompagnata all’ospedale Galliera, è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni.