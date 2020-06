Genova – Salgono a dieci i nuovi treni regionali in circolazione in Liguria. Da oggi si aggiunge un nuovo treno Pop.

Il convoglio verrà subito utilizzato per i collegamenti tra Savona – Genova – Sestri Levante e Genova-Busalla-Arquata e fa parte della fornitura di 48 nuovi treni previsti nel Contratto di Servizio sottoscritto a gennaio 2018 da Regione Liguria e Trenitalia (Gruppo Fs Italiane). L’accordo prevede investimenti per 557,7 milioni di euro, di cui 390 milioni per il rinnovo della flotta regionale, facendo scendere l’età media dei treni a cinque anni entro il 2023.

La consegna è avvenuta oggi nell’impianto di manutenzione di Savona