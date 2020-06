Genova – Ancora disagi per la rete autostradale attorno al capoluogo ligure con lo slittamento dell’apertura del tratto tra Genova Est e Genova Nervi dell’autostrada A12 Genova Livorno.

Autostrade per l’Italia, concessionaria del gruppo Benetton, ha infatti annunciato l’ennesimo “problema” nei lavori in corso e che dovevano terminare alla 6 di questa mattina.

La riapertura del tratto tra Genova Est e Genova Nervi slitta dunque almeno sin alle ore 8, salvo ulteriori problemi.

L’autostrada risulta dunque interrotta nel tratto e gli automobilisti devono uscire, immettendosi nel traffico cittadino, per poi rientrare