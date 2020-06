Chiavari – Riaprirà solo alle 8, salvo ulteriori slittamenti, il casello autostradale di Chiavari, sull’autostrada A12 Genova – Livorno, chiuso in entrata ed in uscita dalle 22 di ieri sera.

A comunicarlo Autostrade per l’Italia del gruppo Benetton che segnala un ritardo nei lavori in corso che non consente ancora la riapertura prevista.

Chiuso anche il tratto della A12 tra Genova Est e Genova Nervi e sempre a causa dello slittamento dei lavori previsti e che dovevano concludersi alle 6 di questa mattina.

Previste code e disagi anche questa mattina per chi si mette in viaggio.