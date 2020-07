Genova – E’ morto dopo 12 giorni di agonia il 27enne originario del Mali che era stato trovato impiccato all’interno della struttura di accoglienza di via al Santuario di Nostra Signora della Guardia.

Il giovane era stato trovato da alcuni connazionali con ancora la corda al collo, all’interno della struttura e subito era scattata la richiesta di aiuto ad una pattuglia dei carabinieri che passava in strada.

Il ragazzo è stato soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118 che lo ha trasferito in ospedale dove è rimasto in agonia per ben 12 giorni prima di essere dichiarato deceduto.

Indagini in corso per ricostruire quanto avvenuto anche perché, alla notizia del decesso del connazionale, altri migranti hanno inscenato una protesta pacifica all’interno e all’esterno della struttura di accoglienza.