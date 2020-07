Genova – Sesto giorno consecutivo senza decessi in Liguria.

E’ la costante nei dati della Regione circa la pandemia da Coronavirus.

Nelle ultime 24 ore il numero degli attualmente positivi è sceso di 70 unità per un totale di 1.286 casi; di questi sono 41 gli ospedalizzati (-2) mentre 2 sono i ricoverati in Terapia Intensiva (-1).

242 i pazienti in isolamento domiciliare (+2) mentre i guariti non più positivi sono 24 in più rispetto a ieri per un totale di 7.147.

Sale ancora il numero dei casi con 4 nuovi contagi nelle ultime ore per un totale di 9.991 pazienti affetti da Covid-19.

Il numero dei decessi rimane fortunatamente fermo a 1.558 per il sesto giorno consecutivo.