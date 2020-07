Genova – Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato cinque persone per il reato di tentata rapina dopo che i cinque, completamente ubriachi, hanno devastato un locale per avere delle birre.

L’arresto, avvenuto ieri mattina, ha interessato cinque cittadini ecuadoriani di età compresa tra i 24 e i 40 anni.

I cinque, in preda ai fumi dell’alcol, accorgendosi che la serranda di un esercizio commerciale in via G.B. Monti era priva di lucchetto, hanno bussato chiedendo al gestore presente all’interno di avere alcune birre.

Al suo netto rifiuto, motivato dall’impossibilità di somministrare bevande alcoliche muori dall’orario previsto, sono entrati prendendo a calci la porta a vetri per poi scardinarla.

All0’interno il branco ha iniziato a sbattere con violenza tavoli e sedie contro il bancone e le pareti.

Al proprietario, che cercava invano di fermarli, sono stati sferrati due pugni al volto, minacciandolo di morte con un coltello, rompendogli anche il telefono perché non chiamasse i soccorsi.

Al termine della devastazione gli aggressori si sono allontanati spontaneamente per raggiungere un bar vicino dove sono stati trovati, dopo poco, dai poliziotti dell’U.P.G. seduti ad un tavolino a bere birra.