Roma – Il mondo del Cinema e della Musica piange la morte di Ennio Morricone, 93 anni. Il premio Oscar per la musica di alcune pellicole si è spento dopo una brutta caduta che gli ha procurato la frattura del femore.

Era ricoverato in una clinica romana. Il grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale da Per un pugno di dollari a Mission a C’era una volta in America da Nuovo cinema Paradiso a Malena , aveva 93 anni.