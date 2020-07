Genova – Un altro giorno senza decessi da coronavirus in Liguria ma si registrano ancora nuovi contagi.

Nelle ultime 24 ore non si sono registrate vittime per l’infezione da coronavirus ma la situazione non ha ancora raggiunto quota “contagi zero” che potrebbe finalmente far tirare un sospiro di sollievo.

Due i nuovi casi registrati anche nelle 24 ore – secondo i dati di Alisa e del Ministero della Salute e sale a 10.003 il numero finale dei contagiati.

La più colpita la città di Genova con 898 contagi, segue Imperia con 93, Savona con 92 e infine La Spezia con 24 casi registrati.

Polemiche per il numero dei tamponi effettuati, circa 1500, nelle ultime 24 ore a fronte di una popolazione di oltre 1 milione e 500 mila persone.