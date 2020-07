Genova – Dopo anni di battaglie e un lungo iter amministrativo, tutta via Bari fa ora parte del Municipio Centro Ovest.

«Dopo quattordici anni di assemblee pubbliche – spiega Davide Rossi, consigliere comunale della Lega – e di richieste, documenti depositati e approvati, sia in Municipio che in Comune, non ultimo quello all’inizio di questo ciclo amministrativo all’unanimità dal consiglio comunale, via Bari ritorna interamente nel territorio del Centro Ovest. Una battaglia che mi ha visto in prima fila seguire l’iter burocratico a sostegno dei residenti. Voglio ringraziare la giunta comunale e le giunte di Centro Ovest e Centro Est per la collaborazione. Adesso l’obiettivo è quello di andare a razionalizzare alcune situazioni analoghe, quali via Fragoso tra Valpolcevera e Centro Ovest e via Villa Gavotti tra Ponente e Medio Ponente, lavorando di concerto con il consigliere delegato al decentramento comunale».