Genova – Nuova giornata difficile per il traffico autostradale e cittadino nel capoluogo ligura con l’autostrada A7 Genova – Milano chiusa, in direzione sud, tra Bolzaneto e Genova Ovest. Tutto il traffico in arrivo da nord viene deviato obbligatoriamente sulla viabilità ordinaria a Bolzaneto con gravissime ripercussioni sui tempi di percorrenza.

Code e rallentamenti vengono segnalati nel tratto Busalla – Bolzaneto sulla A7 e lungo le principali direttrici della Valpolcevera, in direzione centro.

Caos anche in Valbisagnoper l’impossibilità di raggiungere il casello di Genova Ovest dalla A12 Genova – Livorno.

Il traffico viene deviato con uscita al casello di Genova Est con pesanti conseguenze sulla viabilità ordinaria già abitualmente congestionata nelle ore di punta.

Per gli automobilisti diretti sulla A7 Genova Milano dalla A12 è invece previsto un bypass di collegamento.

Cantieri aperti – senza orario nè data di chiusura – all’interno delle gallerie Montegalletto e Zella, già in passato oggetto di importanti interventi di manutenzione.

La necessità di ulteriori e nuovi controlli e lavori allarma molto gli automobilisti che ogni giorno percorrono quel tratto di autostrada.

Si ricorda inoltre che sono chiuse in modalità continuativa:

-sulla A7 Serravalle-Genova, la stazione di Busalla, in entrata verso Milano, fino alle 20:00 di giovedì 9 luglio;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra,’ in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Arenzano, in entrata verso Savona;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Lavagna, in uscita per chi proviene da Genova.