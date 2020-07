Albenga (Savona) – Si è aggirato per le vie di Albenga nascondendo un machete dietro la schiena e minacciando alcuni passanti l’uomo arrestato ieri dai Carabinieri di Albenga insieme ai colleghi della Municipale.

L’uomo, un 36enne marocchino pluripregiudicato, è stato notato ad aggirarsi per le strade intorno alle 21.00.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni cittadini, preoccupati dal coltello di notevoli dimensioni che l’uomo nascondeva dietro la schiena e con cui ha minacciato due persone.

La Radiomobile e la Polizia Municipale si sono messe subito alla ricerca del soggetto che veniva notato in piazza del Popolo.

Alla vista della pattuglie l’uomo ha cercato di afferrare il machete ma è stato subito bloccato.

Nonostante abbia cercato più volte di divincolarsi tentando di fuggire strattonando gli operanti è stato ammanettato e portato in caserma dove è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo d’arma.

Il pregiudicato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza ed oggi comparirà davanti al Giudice.