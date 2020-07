Una perturbazione sta attraversando gran parte delle regioni settentrionali ma gli effetti sulla Liguria saranno trascurabili. Bel tempo domenica e lunedi a parte addensamenti locali. Caldo nel complesso sopportabile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 11 luglio 2020

Al mattino nuvolosità in aumento sul settore centro-occidentale costiero, in modo particolare tra Savonese e Genovese, senza fenomeni. Per il resto nubi sparse o cielo velato con schiarite prevalenti. Tra il pomeriggio e la serata formazione di qualche temporale sulle Alpi Liguri, in sconfinamento attenuato verso la Val Bormida e la costa Savonese (poche gocce o brevi piovaschi). Attenuazione dei fenomeni dopo il tramonto. Sul resto della regione condizioni di variabilità, ma con schiarire predominanti.

Venti: Moderati da sud-est, in rotazione ad est-nord/est in serata.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: In contenuto aumento le minime, stazionarie le massime.

Costa: min 20/22°C, max 28/31°C.

Interno: min 16/20°C, max 26/29°C.

Domenica 12 luglio 2020

Al mattino nubi basse anche dense sui versanti padani con sconfinamenti “a cappello” sui contrafforti del versante marittimo. Basso il rischio di pioggia a parte pioviggini locali sui valichi in attenuazione; cielo quasi sereno lungo la costa. In giornata generale attenuazione della nuvolosità sui versanti padani che diverrà progressivamente più fratta; lungo le coste tempo nel complesso soleggiato fino a sera salvo nubi sullo Spezzino senza esiti.

Venti: Moderati o forti tra nord e nord-est, in attenuazione fino a deboli nel pomeriggio.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: In calo le massime nelle aree interne, stazionarie o in locale aumento lungo le coste.

Lunedì 13 luglio 2020

Un po’ di nubi nelle aree interne al mattino, in attenuazione, soleggiato lungo la costa, temperature in aumento.