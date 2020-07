Campo Ligure – Il primo tentativo di disinnesco della spoletta della bomba della seconda guerra mondiale ritrovata nel torrente Stura, vicino alla stazione della ferrovia, non è andato a buon fine.

Gli artificieri hanno provato una “chiave a razzo” che avrebbe dovuto svitare le due spolette di cui è dotata la bomba ma il tentativo non è andato a buon fine per via del pessimo stato di conservazione della bomba da 500 libbre di fabbricazione americana.

Il secondo tentativo viene effettuato tagliando l’involucro della bomba con un cannone robot che spara acqua e sabbia ad altissima potenza e taglia il metallo.

Una volta effettuato il taglio la bomba verrà trasferita in una cava della Val Varenna, alla spalle di Pegli e qui gli artificieri scioglieranno l’eplosivo contenuto con un procedimento chimico.