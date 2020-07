Campo Ligure (Genova) – Si sono concluse le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale ritrovato nel greto dello Stura a Campo Ligure.

Gli artificieri del Genio Guastatori hanno completato le operazioni per il disinnesco e la messa in sicurezza e alle 17.44 è stato riaperto il tratto autostradale della A26 compreso tra Ovada e Masone, in entrambi i sensi di marcia.

Via libera al transito dunque i tratti della A26 compresi tra la Diramazione Predosa Bettole e Masone, verso Genova e tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona.

Il traffico autostradale è stato bloccato questa mattina intorno alle 7.00 per garantire la sicurezza della zona limitrofa alla bomba.