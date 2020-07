Genova – Il centro sinistra si riunisce attorno al nome di Ferruccio Sansa per le elezioni regionali in Liguria. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano sarà il candidato in campo contro l’attuale presidente della Regione, Giovanni Toti.

La decisione, sofferta e presa con forte ritardo (mancano 64 giorni alle elezioni) ha visto la “rottura” con i renziani di Italia Viva ma ha rinsaldato Movimento 5 Stelle, Pd e sinistra più radicale attorno alla figura che, per prima, sembrava aver coalizzato il centro sinistra in chiave “anti Toti”.

Ora Ferruccio Sansa dovrà recuperare velocemente posizioni, studiando una campagna elettorale serrata, basata sugli elementi che hanno caratterizzato il suo percorso professionale fatto di denuncia delle irregolarità amministrative e non.