Genova – Una notte da incubo quella appena trascorsa per le autostrade della Liguria con il traffico in tilt per diverse ore per il flusso di turisti in movimento lungo le direttrici per le Riviere.

Particolarmente problematiche le percorrenze sulla A7 Genova – Milano e sulla A26 Voltri Gravellona Toce, in direzione della Liguria e sulla A12 Genova – Livorno e la A10 Genova – Ventimiglia per i collegamenti verso levante e ponente.

Traffico nel caos anche sulla statale Aurelia ed in particolare tra Genova e Arenzano.

Queste le chiusure in vigore anche questa mattina:

-sulla A7 Serravalle-Genova, la stazione di Busalla in entrata verso Milano;

-sulla A7 Serravalle-Genova, la stazione di Isola del Cantone in entrata verso Milano e verso Genova e in uscita da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra’ in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Arenzano in uscita da Savona;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Celle Ligure in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Lavagna in uscita per chi proviene da Livorno e in entrata verso Genova;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Chiavari in entrata e in uscita.