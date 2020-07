Savona – Un nuovo focolaio di infezione da coronavirus con 18 nuovi contagi “collegati” ad un ristorante della città.

Ad annunciarlo il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che ha diffuso dati di Alisa a seguito di controlli mirati per un doppio contagio scoperto nei giorni scorsi.

Un atleta sportivo e una infermiera del reparto di pediatria dell’ospedale di Savona sono risultati positivi e presentano sintomi riconducibili all’infezione. Non stanno male ma sono comunque “sintomatici” e potrebbero aver contagiato altre persone durante un evento in un ristorante di Savona.

E infatti i controlli su 100 persone collegate a questi contagi e al ristorante hanno evidenziato sino ad ora altri 18 casi e si teme possano essercene altri.

Nelle prossime ore verranno intensificati i tamponi e i controlli nella zona di Savona.

Fortunatamente il Ristorante ha seguito con attenzione le normative diffuse ed ha registrato i clienti permettendo ai medici di risalire velocemente a tutti i clienti e le persone presenti e che potrebbero essere state contagiate.

A preoccupare è invece la notizia che la App Immuni non avrebbe evidenziato nessun segnale di emergenza ed è ora in corso la verifica per capire se qualcuno dei contagiati fosse “iscritto”.

Il virus continua a circolare e gli annunci del “contagio zero” sono nuovamente lontani e si raccomanda la massima prudenza e il rispetto delle normative anti contagio: mascherina, sempre, sia nei locali che all’esterno se non è possibile rispettare le distanze di sicurezza di almeno due metri, lavarsi spesso le mani ed evitare il contatto delle mani con occhi, bocca e naso.

