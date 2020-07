Savona – Cresce la paura per il nuovo focolaio di contagi da Covid-19 nel savonese.

Dopo la chiusura di un ristorante a Savona, si sarebbe deciso di bloccare l’attività di un altro ristorante ad Albenga.

Secondo quanto finora emerso, infatti, i dipendenti sarebbero gli stessi in entrambi i locali.

Il numero dei contagiati è destinato a crescere e, come riportato dal Secolo, nelle scorse ore i positivi sono passati dai 18 ai 27, ma solo nelle prossime ore si saprà se il cluster è stato arginato o meno.

Un dirigente della struttura di microbiologia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ha lanciato un allarme tramite Facebook secondo cui nella struttura ospedaliera sono in corso i monitoraggi dei tamponi di 2mila persone per il focolaio in atto, “In questi giorni fate vita un po’ più ritirata del solito e, se proprio dovete uscire, mantenete le distanze, mettete la mascherina e lavatevi spesso le mani, ricordandovi di non toccarvi naso, bocca e occhi. Ricordatevi che potete fare moltissimo per fermare il focolaio. La prevenzione è tutto”.

Intanto si attende la conferenza stampa del presidente della Regione Giovanni Toti in merito al nuovo focolaio.

In una nota diffusa dalla Regione Liguria tramite la propria pagina Facebook si legge: ”

“Dei 18 positivi di oggi 12 sono nell’area di Savona, di cui 10 riconducibili al cluster del ristorante.

Da oggi a domani su quel cluster sono previsti 750 tamponi, si stima che si arriverà a un migliaio di persone controllate. I tamponi vengono eseguiti nelle due sedi di Savona e di Albenga, in modalità drive-through.