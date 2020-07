Carcare (Savona) – Controlli notturni congiunti per Carabinieri e Polizia Locale a Carcare per verificare le regolarità della mobilità veicolare e pedonale.

Visto il movimento, soprattutto di giovani che si muovono anche dai comuni vicini, si è deciso di controllare il territorio, verificando anche il buon comportamento dei locali.

Per quanto riguarda gli accertamenti eseguiti da parte della Polizia Locale, tutti i locali di somministrazione sono risultati puntuali nel rispetto delle normative, comprese quelle riguardanti l’emergenza sanitaria.

In zone periferiche al centro urbano, in particolar modo in alcuni giardini e parcheggi pubblici, maggiormente segnalati anche dai cittadini per attività moleste, sono state elevate sanzioni per il consumo non regolare di bevande alcoliche e sosta irregolare di autovetture e motocicli.

Ad inizio servizio è stato sanzionato un venditore irregolare di ortofrutta lungo la provinciale in direzione di Vispa.