Genova – Sono iniziate questa mattina le prove per il collaudo statico del nuovo ponte per Genova.

Il viadotto, la cui consegna dovrebbe avvenire entro il prossimo 29 luglio, sarà sottoposto alle prove di carico per verificare la tenuta della struttura.

54 gli autoarticolati, composti da motrice e rimorchio, che saranno impegnati nel transitare sul ponte durante la prima fase di assestamento della struttura.

Saranno utilizzati anche 5 SPMT, i moduli semoventi che testeranno la rampa di raccordo con la A7.

I mezzi hanno iniziato a transitare sulla struttura a velocità lenta, molto vicini l’uno all’altro, creando una lunga fila di tir; il movimento dei mezzi in formazione serrata porterà la struttura ad assestarsi.

Al termine di questa prima fase gli autoarticolati saranno posizionati in punti prefissati, in modo da creare una sollecitazione maggiore rispetto alla normale prevista per il viadotto, verificandone la stabilità.

I dati raccolti saranno trasmessi alla Control Room e saranno analizzati dai tecnici.