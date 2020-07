Alassio (Savona) – Ha rubato la collanina a un ragazzo e, per essere sicuro di poter fuggire, gli ha sferrato un violento pugno in faccia.

Per questo un 24enne genovese è stato arrestato dai Carabinieri di Laigueglia.

E’ accaduto ieri sera all’interno della discoteca La Suerte di Alassio.

La vittima dell’aggressione, un giovane imperiese, si trovava in compagni dai alcuni amici quando, improvvisamente, l’aggressore ha sfruttato la confusione per rubargli la catenina e colpirlo in pieno viso.

La precipitosa fuga del genovese è stata prontamente interrotta dall’intervento dei Carabinieri che si trovavano in zona per il quotidiano servizio di controllo del territorio.

Il ragazzo, con vari precedenti, è stato arrestato in flagranza di reato per rapina impropria.

Nella mattinata odierna sarà portato al Tribunale di Savona per la direttissima.