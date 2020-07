Genova – Sarà attivo da stasera il presidio fisso dell’Associazione Carabinieri che vigilerà sulla movida tra corso Italia e piazza Duca degli Abruzzi, a Nervi.

Lo ha deciso l’amministrazione comunale su proposta dell’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino.

I presidi fissi saranno realizzati per tutti i venerdì e sabato sera d’estate in piazza Duca degli Abruzzi, ai giardini di Quinto e in corso Italia.

A questi tre luoghi saranno aggiunti anche i giardini Rossi di Castelletto dove, da qualche tempo, i residenti segnalano fenomeni di vandalismo e schiamazzi.

Garassuno ha spiegato che il presidio sarà attivo dalle 22.00 alle 2.00 di notte e che l’Associazione Carabinieri garantirà anche un controllo a rotazione negli altri luoghi caldi del levante cittadino.