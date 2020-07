Genova – Ha aperto i battenti alle 16.00 il nuovo Lego Store di Genova, il negozio dedicato al mattoncino danese amato da grandi e piccini.

Lo store genovese ha trovato casa in via Fieschi, all’angolo con via XX settembre e ha deciso di accogliere i visitatori con due riproduzioni di altrettanti monumenti simbolo di Genova: le Torri di Porta Soprana e la Lanterna.

Ma a colpire è la coda interminabile.

In centinaia si sono messi in fila già da diverse ore prima dell’apertura per poter visitare il negozio e fare i primi acquisti al suo interno.

Un lungo serpentone di persone si snoda tra via Fieschi e via XX settembre.