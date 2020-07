Santa Margherita Ligure – L’esercito manda i militari armati di mitragliatore sulle spiagge affollate di Ventimiglia ma gli assembramenti vengono fotografati e denunciati anche sulla riviera di Levante ed in particolare nei luoghi VIP del Tigullio.

Non accennano a placarsi, sui social, le polemiche per l’impiego di militari armati di fucile mitragliatore d’assalto sulle spiagge di Ventimiglia, dove si segnala la presenza di migranti che cercano di passare il confine con la Francia mentre i controlli sembrano più blandi nel Tigullio, dove le spiagge “dei VIP” sono affollate all’inverosimile ma senza militari.

Le foto e le immagini dei militari, armati sino ai denti, che passeggiano su spiagge semi vuote a Ventimiglia, non sono passate inosservate e c’è chi si chiede che senso abbia inviare personale super specializzato, che potrebbe essere impiegato per incarichi più consoni come la sorveglianza anti terrorismo, a controllare (e reprimere?) gli assembramenti a rischio covid e chi, come nel Tigullio, denuncia spiagge ultra affollate e certamente a rischio covid ma praticamente senza alcun controllo.

Militari specializzati e super addestrati per ben altri e gravosi compiti, a Ponente, quindi, e spiagge affollate senza controlli nelle zone Vip come Paraggi, Santa Margherita Ligure e Portofino, a Levante.

Provvedimenti che stanno suscitando roventi polemiche sui social dove ci si domanda il senso delle scelte e chi abbia autorizzato simili provvedimenti.

