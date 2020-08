Sassello – E’ stato ritrovato in buone condizioni di salute l’anziano dato per disperso questa mattina, nei boschi della località Badani.

A dare l’allarme i familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con lui e sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Ricerche rese più complicate dal terreno piuttosto impervio della zona per cui si è reso necessario l’impiego di una squadra di soccorritori con ausilio dei cani specializzati nella ricerca delle persone.

L’anziano è stato trovato dopo poco in buone condizioni di salute anche se è stato necessario il trasporto con la barella “spinale” in ospedale.