Genova – Senso unico alternato sull’Aurelia, nel tratto compreso tra Voltri e Vesima.

A causa di uno smottamento sotto il manto stradale, infatti, sono state decise le modifiche alla circolazione e l’interdizione del transito pedonale.

Dalla serata di ieri, dunque, via Rubens, nel tratto tra Voltri e Vesima è percorribile solo in senso unico alternato mentre per il momento, chi si muove a piedi non potrà passare dalla zona.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici che valuteranno la situazione prima di stabilire quali interventi realizzare.