Alassio (Savona) – Sono quattro i giovanissimi rimasti feriti dopo la rissa scoppiata nel cuore della notte ad Alassio.

Secondo quanto finora emerso, il gruppo di giovani si è scontrato sulla passeggiata Dino Grollero ma le cause che hanno portato alla rissa ancora non sono state chiarite.

Quattro giovani di età compresa tra i 19 e i 22 anni sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il più grave, un 19enne, è stato trasferito in codice giallo per un taglio al collo, per fortuna senza gravi conseguenze.