Genova – Una telefonata anonima alla Questura di Genova ha fatto scattare l’allarme bomba, rivelatosi poi falso, alla rimessa Amt delle Gavette.

E’ accaduto ieri sera, poco dopo le 20.00.

Dopo la segnalazione, immediatamente sono partite le procedure di evacuazione della rimessa e l’ispezione della stessa da parte degli agenti di Polizia affiancati dai cani per la ricerca di esplosivi.

I controlli sono durati circa un’ora e non hanno evidenziato la presenza di ordigni.

In via precauzionale, i mezzi pubblici che stavano rientrando in rimessa sono stati parcheggiati all’esterno.

Ora si cerca il responsabile della telefonata anonima che ha fatto scattare l’allarme.