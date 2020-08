Genova – Un grave incidente si è verificato ieri sera poco dopo la mezzanotte in via Lungo Polcevera, a Pontedecimo.

Qui, per cause che sono in fase di accertamento, un’auto con a bordo tre giovani 18enni si è ribaltata finendo la sua corsa sul tetto.

Immediato l’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, insieme ai sanitari del 118.

I ragazzi, estratti dal groviglio di lamiere dell’auto, sono stati affidati alle cure del personale sanitario e trasferiti negli ospedali genovesi in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi del caso e nelle prossime ore cercheranno di ricostruire la dinamica dell’incidente.