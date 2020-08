Genova – La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 35enne marocchino per tentata rapina e lesioni personali e lo ha denunciato per violenza, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Una coppia era ferma in sosta dentro la propria auto quando un individuo si è infilato con il busto nel finestrino lato passeggero e ha tentato di asportare la borsa che la donna teneva sulle gambe. Lei ha tentato di resistere proteggendo la borsa e urlando contro il ladro mentre il suo compagno è sceso dall’auto per allontanare lo sconosciuto e chiamare nel contempo il 112. Il soggetto, accortosi della telefonata con la Polizia, ha strappato il telefono di mano alla vittima facendogli male(trauma contusivo, 4 gg. di prognosi) e l’ha buttato a terra. Poi ha recuperato una bottiglia da un cassonetto, l’ha minacciato ed è scappato via. Immediatamente sono sopraggiunti i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. che hanno bloccato l’individuo e l’hanno portato in Questura dove si è scagliato anche contro gli operatori tentando di colpirli, minacciandoli e insultandoli.

Il 35enne, che ha precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, sarà giudicato stamattina con rito per direttissima.