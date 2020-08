Santa Margherita Ligure – Residenti e villeggianti preoccupati per il focolaio di infezione da coronavirus scoperto nelle ultime ore nella cittadina della riviera ligure di levante. Il Comune di Santa Margherita Ligure ha segnalato sulla sua pagina Facebook che, secondo i dati della Asl 4 ci sono 3 persone risultate positive al coronavirus e quindi infette e potenzialmente contagiose, altre 3 risulterebbero in sorveglianza attiva e quindi confinate nelle loro abitazioni sino a cessata contagiosità e ben 11 persone in “quarantena” perché rientrate dall’estero.

“Per quanto riguarda i 3 positivi – spiega il Comune di Santa Margherita Ligure – si specifica che si tratta di una coppia di coniugi che ha contratto il virus da un parente asintomatico rientrato dall’estero e di un soggetto che lavora fuori regione in un’azienda dove sono stati accertati casi di Covid-19. Tutti e tre i soggetti, pur avendo frequentazioni extra cittadine, risultano domiciliati a Santa Margherita Ligure”.

Dalla sua pagina Facebook il Comune di Santa Margherita Ligure invita “residenti e turisti a non abbassare la guardia, a prestare attenzione e a osservare le normative per il corretto comportamento nella frequentazione di luoghi aperti e chiusi”.

Turisti e residenti sono sempre più preoccupati anche perché, sulle spiagge della zona, si assiste spesso a veri e propri assembramenti e ben più raramente a controlli delle autorità preposte e si teme che il focolaio di infezione da coronavirus possa estendersi ancora.