Genova – Un incidente che ha visto il coinvolgimento di sette mezzi a portato alla chiusura dell’autostra della A12 Genova – Sestri Levante nel tratto compreso tra Chiavari e Rapallo, in direzione Genova.

Per cause che sono in fase di accertamento, sei autovetture e un mezzo pesante si sono scontrate all’altezza del chilometro 34 poco prima delle 11.00 di questa mattina.

Al momento, sul luogo dell’incidente si registrano 3 chilometri di coda in direzione del capoluogo ligure.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione del Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Per gli utenti diretti verso Genova si consiglia di uscire a Chiavari e rientrare a Rapallo dopo aver percorso la SS1 Aurelia.

(Foto Barbara Pucciarmati)