Genova – Appuntamento speciale di Chiostro da scoprire domani, venerdì 14 agosto.

Dalle ore 19.00, il Chiostro dei Canonici della Cattedrale di San Lorenzo, sede del Museo Diocesano, organizza un percorso alla scoperta dei segreti custoditi dall’affascinante architettura.

Una camminata in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico, alla scoperta della relazioni del Duomo con la Repubblica di Genova, della storia di un Santo che non esiste, nonostante sia effigiato in più di un dipinto del Museo.

Ma attenzione sarà data anche alle architetture, dove sarà mostrato il recupero di un albero di un leudo; non mancherà il racconto della vita cannibale con la storia di una insolita diatriba che alcuni Canonici portarono avanti per anni e anni pur di vedersi assegnare una particolare stanza dell’edificio.

La visita guidata sarà preceduta da un aperitivo nel colonnato medioevale organizzato da Frîto Ben nel quale sarà possibile assaggiare le ricette della tradizione cucinate con moderne tecnologie per un fritto più sano.

Tutto sarà accompagnato da calici di bollicine, in un clima di energia evocativa.

Il costo della visita e dell’aperitivo è di €15.00.

Apertura biglietteria ore 19.00. Solo su prenotazione fino a esaurimento posti disponibili.

Per info e prenotazioni 010.2091863 o prenotazioni.festigium@gmail.com.

Museo Diocesano, via Tommaso Reggio 20r.