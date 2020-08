Genova – Continua ad aumentare il numero dei nuovi contagi da infezione da coronavirus in Liguria. Ben 26 persone sono risultate positive al virus su poco più di 1770 tamponi effettuati e preoccupa sempre di più il fatto che la maggior parte dei contagi arriva da persone tornate dalle ferie all’estero, in Paesi dove l’emergenza è ancora molto alta come la Grecia, la Spagna e la Croazia.

Questi dati per singola Asl dei nuovi contagi:

1 riguarda la Asl1 Imperiese

15 la Asl2 Savonese e ben 6 dal focolaio della grigliata di Quiliano, 5 in strutture sociosanitarie, 3 da attività di screening e 1 contatto di caso

6 da Asl3 Genovese, 4 strutture sociosanitarie e 2 attività di screening

4 la Asl5 Spezzina con 2 contatti di caso e 2 stranieri.

Ora il Governo ha al vaglio un provvedimento, già adottato da diverse regioni italiane per prevedere esami obbligatori per tutte le persone che tornano dall’estero.

La Regione Liguria non ha ancora preso una decisione e molto probabilmente arriverà prima la direttiva nazionale.