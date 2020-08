Genova – Sono passati due anni dalla tragedia del ponte Morandi, crollato alle 11.36 del 14 agosto del 2018 portandosi via 43 persone.

Proprio al ricordo delle vittime è dedicata la giornata di oggi.

La messa in suffragio e in ricordo aprirà la giornata e sarà presieduta dal nuovo arcivescovo di Genova, padre Marco Tasca.

A seguire, la cerimonia laica organizzata dai parenti delle vittime nella Radura della Memoria, l’installazione con 43 alberi, ciascuno di una specie diversa, dedicati alle vittime.

A quest’ultima parteciperà anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Nel pomeriggio sarà scoperta una targa con i 43 nomi mentre in serata tre fiaccolate partiranno da tre zone diverse della città per ritrovarsi ai piedi del nuovo ponte, davanti alla radura della Memoria.

Le fiaccolate, organizzate da diverse associazioni, vogliono ricordare quanto accaduto in quel tragico 14 agosto e chiedere giustizia per un evento che, due anni dopo, non ha ancora un responsabile.

I tre cortei partiranno alle 21 da piazza Masnata a Sampierdarena, al Castello Foltzer a Certosa e al ponte di Cornigliano, nell’omonimo quartiere genovese.