Genova – Era ricercata in tutta Europa la donna arrestata dalla polizia in un noto hotel della zona del Porto Antico. La 31enne di origini spagnole era sfuggita al carcere dopo una condanna a 10 anni per una serie di furti in appartamento commessi in Francia tra il 2017 e il 2018.

La donna si era rifugiata in Svizzera per sfuggire all’arresto ma poi ha commesso l’errore di usare la sua vera identità per soggiornare in un albergo genovese e la sua presenza è stata intercettata dalla App “Allertallo” attiva in tutta Europa tra le forze dell’ordine.

La sua presenza è stata segnalata alla polizia genovese che, nella notte, ha bussato alla porta della sua stanza e l’ha arrestata.

Deve scontare altri due anni di reclusione e, al momento, si trova nel carcere di Pontedecimo a Genova, a disposizione delle autorità italiane e francesi.