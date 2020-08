Genova – “Si continua nella strategia del terrore e dell’allarmismo. A questo gioco al massacro io non ci sto”. Passa addirittura per una citazione del presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro la nuova esternazione in tema coronavirus di Matteo Bassetti, responsabile della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in prima linea nella lotta al virus.

Il virologo commenta la situazione dell’emergenza covid19-coronavirus con frasi inequivocabili.

“Si continua nella strategia del terrore e dell’allarmismo senza pensare alle conseguenze di tutto questo – scrive Bassetti sul suo profilo Facebook – La cosa che più colpisce è che a farlo non siano i medici, che hanno curato e curano questa infezione, ma tutti quelli che si sono autoproclamati esperti o i miracolati dal Covid, tra cui molti medici. A questo gioco al massacro io non ci sto”.

Il primario dell’ospedale San Martino non risparmia frecciate neppure al Governo che ha deciso di fermare le discoteche e di reintrodurre l’uso della mascherina (consigliata anche dallo stesso Bassetti) dalle 18 alle 6 del mattino.

“Sappiate – ironizza Bassetti – che in Italia Il virus lavora e contagia solo di sera e notte. Di giorno invece si riposa. Sarà mica un virus fornaio? Rido per non piangere”