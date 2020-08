Genova – Un cadavere è stato ritrovato questa mattina in via Carlo Citerni, nel quartiere della Foce. Alcuni passanti hanno segnalato la presenza del corpo in un angolo della via che si trova vicino a piazza Rossetti e hanno riferito che potrebbe trattarsi di un senza fissa dimora che vive nella zona.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine che avrebbero trovato i documenti di un cittadino ungherese di 58 anni, Ianos Dukan, che da tempo vive per strada.

Sul corpo non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza ma sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

Sul caso è stata aperta un’indagine dei carabinieri.