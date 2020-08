Una nuova rimonta anticiclonica che interessa il Mediterraneo occidentale determina ritrovate condizioni di stabilità atmosferica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 19 agosto 2020

Nelle prime ore del mattino cielo in prevalenza sereno, con presenza di nubi medio-basse sul Tigullio orientale e sullo Spezzino dove non si esclude qualche locale piovasco.

Nel corso della mattinata transito di velature da ovest.

Nel pomeriggio cielo velato su tutta la regione, con qualche addensamento nuvoloso più consistente sui settori appenninici. In serata nubi basse copriranno il cielo sul settore centro-orientale.

Venti al mattino moderati da nord-est, tendenti a ruotare dai quadranti meridionali nel pomeriggio.

Mare mosso con moto ondoso in calo durante la giornata.

Temperature in leggero aumento le massime.

Costa: min 19/22°C, max 28/31°C

Interno: min 13/18°C, max 27/31°C

Giovedì 20 agosto 2020

Tempo stabile e soleggiato, solo qualche velatura in transito ed i consueti addensamenti cumuliformi pomeridiani sui rilievi.

Venti deboli a regime di brezza.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in aumento nell’interno.

Venerdì 21 agosto 2020

Ancora condizioni di tempo stabile e ventilazione scarsa.