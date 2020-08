Alta pressione e bel tempo su tutta la nostra Penisola e in Liguria almeno fino al prossimo fine settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 20 agosto 2020

Al mattino probabili nubi basse lungo la fascia costiera e sul mare alternate ad ampi spazi di cielo sereno; bel tempo sui versanti padani. In giornata graduale trasferimento delle nubi (comunque poche ed isolate) verso le aree interne e sui monti; cielo in larga parte sereno lungo le coste. In serata cielo sereno su tutta la Liguria.

Venti deboli in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in lieve aumento; disagio fisico in crescita per l’afa.

Costa: min 20/23°C, max 29/31°C

Interno: min 15/18°C, max 28/32°C

Venerdì 21 agosto 2020

Bel tempo ovunque. Qualche nube nelle zone interne senza conseguenze.

Venti deboli a regime di brezza.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in ulteriore aumento, disagio fisico per l’afa

Sabato 22 agosto 2020

Tempo stabile e soleggiato ovunque. Aumento delle nubi basse in serata lungo le coste. Temperature stazionarie.