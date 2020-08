Lavagna (Genova) – Questa notte i poliziotti del Commissariato Chiavari hanno denunciato, per ricettazione in concorso, due cittadini marocchini di 19 e 20 anni pluripregiudicati per spaccio di sostanze stupefacenti.

I due sono stati notati dal gestore di uno stabilimento balneare mentre percorrevano il lungomare di Lavagna, interdetto al transito dei veicoli, in sella al suo scooter che gli era stato rubato qualche giorno prima.

Gli agenti del Commissariato, intervenuti tempestivamente, li hanno incrociati e riconosciuti mentre ancora si trovavano sul lungomare alla guida del ciclomotore. All’alt della Polizia sono scesi entrambi dal mezzo tentando la fuga. Uno è stato bloccato nell’immediatezza, mentre l’altro pochi minuti dopo, all’interno di un locale dove cercava di confondersi tra gli avventori.

Il motorino è sttao subito restituito al legittimo proprietario.