Genova – Bandiere rosse e divieto di balneazione per il mare mosso in queste ore in Liguria e massima attenzione dopo la tragedia di ieri a Ceriale, dove un uomo di 34 anni è morto dopo essersi tuffato in mare restando in balia delle onde. Salvato un altro uomo e i suoi due figli, sempre nella zona davanti al Molo San Sebastiano, in Pineta.

I Vigili del fuoco sono intervenuti anche nella zona di Villa Azzurra, tra Voltri e Vesima e, ancora, a Quinto e Nervi.

Nel ponente genovese l’elicottero dei vigili del fuoco ha tratto in salvo una persona mentre nel levante genovese i bagnanti in difficoltà sono riusciti a rientrare a riva da soli.

La forza delle onde e le correnti che si generano sono molto pericolose e l’invito è di rispettare le bandiere rosse esposte negli stabilimenti e nelle spiagge che indicano che non si può fare il bagno.